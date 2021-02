Comune di Foggia | la maggioranza risponde per le rime agli 11 pronti ad andare dal notaio | ' Si dimettano pure | ma senza sceneggiate'

petergomezblog : Foggia, tangenti al Comune: ai domiciliari un consigliere di centrodestra, un funzionario e altre due persone - frenkevita : GIUSTO BASTA! #Foggia,tangenti al Comune: ai domiciliari consigliere #Longo, storica figura del #centrodestra recen… - frenkevita : @DSantanche GIUSTO BASTA! #Foggia,tangenti al Comune: ai domiciliari consigliere #Longo, storica figura del… - scenarpolitici : RT @gladiatoremassi: Un altra medaglia alla #giorgiameloni. Appena arrestato x tangenti #brunolongo consigliere fratelli d'Italia comune di… - Frankieold1 : RT @gladiatoremassi: Un altra medaglia alla #giorgiameloni. Appena arrestato x tangenti #brunolongo consigliere fratelli d'Italia comune di… -

I consiglieri di maggioranza deldie i segretari dei partiti di centrodestra rispondono per le rime agli undici consiglieri comunali di opposizione che hanno preso appuntamento dal ...In vista del clima polare ildi Firenze ha rafforzato il servizio di accoglienza invernale ... Neve nel foggiano Nevica in gran parte della provincia dicon un calo repentino delle ...“Inutile attendere oltre le dimissioni del sindaco Landella: è un atto di responsabilità che non compirà mai. Tocca ai consiglieri comunali, di minoranza e maggioranza, compiere un gesto d'amore verso ...Il Pd in una nota: "Bisogna riflettere con attenzione e agire con coraggio, perché al di là e al di sopra del destino politico di ognuno di noi contano la città e i cittadini" ...