Bruno Fernandes ammette | “Esultare dopo un gol è difficile senza tifosi Ma ho fatto una promessa…”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Un'esperienza fin qui di assoluto livello.ha conquistato in pochissimo tempo il Manchester United e i suoi fan. Peccato, però, che a causa della pandemia da coronavirus, non sia mai veramente riuscito a godersi l'atmosfera dell'Old Trafford o degli altri campi di Premier League al 100%. Lo ha dichiarato lo stesso fantasista portoghese ai microfoni del sito ufficiale della societù Red Devils.: porte chiuse ecaption id="attachment 1071345" align="alignnone" width="693"(getty images)/caption"Quando uno segna vuole sempre festeggiare ma adesso alcuni giocatori quando segnano non hanno più quel desiderio di farlo", ha esorditoche ha spiegato il perché di questa ...

Al tramonto del primo tempo i red devils raddoppiano con il solito gol di Bruno Fernandes che dal limite dell'area coglie impreparato Olsen. All'inizio del secondo tempo il portiere dell'Everton si... Parla il centrocampista del Manchester United: "Purtroppo non mi sono ancora goduto davvero il tifo della Premier League" Un'esperienza fin qui di assoluto livello. Bruno Fernandes ha conquistato in pochissimo tempo il Manchester United e i suoi fan.