Alberto Paolini: «I miei 42 anni in un manicomio perché ero un bimbo silenzioso» (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi ha 88 anni: «Restai orfano, per una risposta fraintesa mi fecero tre cicli di elettrochoc. Fino al 1990 non avevo mai visto il mondo fuori» Leggi su corriere (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi ha 88: «Restai orfano, per una risposta fraintesa mi fecero tre cicli di elettrochoc. Fino al 1990 non avevo mai visto il mondo fuori»

Corriere : «I miei 42 anni in un manicomio perché ero un bimbo silenzioso» - Corriere : «I miei 42 anni in un manicomio perché ero un bimbo silenzioso» - gaetanofranco : Alberto Paolini: «I miei 42 anni in un manicomio perché ero un bimbo silenzioso» - liviomartini : «I miei 42 anni in un manicomio perché ero un bimbo silenzioso». La storia di Alberto Paolini. Una storia amara, co… - rita_trusso : RT @Corriere: «I miei 42 anni in un manicomio perché ero un bimbo silenzioso» -