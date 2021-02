Accademie militari: ragazze c’è posto! (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono piloti di elicotteri e aerei, comandanti di navi militari, esperte di trasmissioni ma anche dottoresse, giuriste, psicologhe. Da vent’anni le donne sono entrate nelle Forze Armate e stanno conquistando il loro spazio. Ogni anno, su 20mila domande circa per entrare nelle Accademie militari che formano gli ufficiali dell’Esercito, dell’Aeronautica, della Marina e dell’Arma dei Carabinieri, il 28 per cento sono femminili. Il problema è che i posti sono pochi: il nuovo bando, che scade il 16 febbraio, mette a disposizione 448 posti per diplomati under 22 (info: difesa.it ). La durata degli studi è variabile, a seconda dell’indirizzo: per esempio a Livorno, in collaborazione con le università di Genova, Pisa, Trieste e Napoli si studia Ingegneria Navale o delle Telecomunicazioni, e ci si può specializzare in Ingegneria Ambientale o in ... Leggi su iodonna (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono piloti di elicotteri e aerei, comandanti di navi, esperte di trasmissioni ma anche dottoresse, giuriste, psicologhe. Da vent’anni le donne sono entrate nelle Forze Armate e stanno conquistando il loro spazio. Ogni anno, su 20mila domande circa per entrare nelleche formano gli ufficiali dell’Esercito, dell’Aeronautica, della Marina e dell’Arma dei Carabinieri, il 28 per cento sono femminili. Il problema è che i posti sono pochi: il nuovo bando, che scade il 16 febbraio, mette a disposizione 448 posti per diplomati under 22 (info: difesa.it ). La durata degli studi è variabile, a seconda dell’indirizzo: per esempio a Livorno, in collaborazione con le università di Genova, Pisa, Trieste e Napoli si studia Ingegneria Navale o delle Telecomunicazioni, e ci si può specializzare in Ingegneria Ambientale o in ...

Il Messaggero Marina Militare, consegnati i brevetti ai nuovi palombari

Sono 18 i giovani ‘marinai’ che da oggi fanno parte del Gruppo Operativo Subacquei della Marina militare La Spezia, 12 febbraio 2021 – Si è svolta oggi presso il Comando Subacquei e Incursori, Comsubi ...

Marina militare: consegnati al Comsubin i brevetti ai nuovi Palombari

Presso il Comando Subacquei e Incursori si è svolta la cerimonia di conferimento dei brevetti da palombaro agli allievi del corso Ordinario 2020 ...

