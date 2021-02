Valerio Massimo Manfredi in coma dopo fuga monossido (Di venerdì 12 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi è in coma per una intossicazione da monossido di carbonio. Il noto scrittore e storico è stato ritrovato esanime nella sua abitazione di via dei Vascellari a Roma. Con lui la scrittrice Antonella Prenner anche lei in gravi condizioni, trasportata all’Umberto I. Manfredi è stato trasferito dal San Camillo di Roma all’ospedale di Grosseto, dove c’è una camera iperbarica disponibile, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie. A chiamare i soccorsi è stata la figlia. Polizia e vigili del fuoco stanno verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. Anche la scientifica farà i rilievi. “E’ stata una scena tremenda”, la testimonianza di una vicina di casa. “Non ci volevo credere”, dice un barista. “Non può essere, faceva ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021)è inper una intossicazione dadi carbonio. Il noto scrittore e storico è stato ritrovato esanime nella sua abitazione di via dei Vascellari a Roma. Con lui la scrittrice Antonella Prenner anche lei in gravi condizioni, trasportata all’Umberto I.è stato trasferito dal San Camillo di Roma all’ospedale di Grosseto, dove c’è una camera iperbarica disponibile, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie. A chiamare i soccorsi è stata la figlia. Polizia e vigili del fuoco stanno verificando da dove potrebbe esser fuoriuscita la perdita, forse da una caldaia. Anche la scientifica farà i rilievi. “E’ stata una scena tremenda”, la testimonianza di una vicina di casa. “Non ci volevo credere”, dice un barista. “Non può essere, faceva ...

