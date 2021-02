Uomini e Donne: Maurizio Guerci lascia il programma (Di venerdì 12 febbraio 2021) Comunicazione di Maria De Filippi: Maurizio Guerci lascia Uomini e Donne. Gianni Sperti prova a vederci chiaro: questo improvviso andarsene è strano, sospetto. L’uomo dice che se ne va per via del nuovo lavoro che ha trovato, ma Gianni sospetta che dietro ci sia proprio una donna che ha fuori dal programma. Maurizio Guerci lascia Uomini e Donne. Il cavaliere, ex fiamma di Gemma Galgani, dovrà abbandonare la trasmissione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Comunicazione di Maria De Filippi:. Gianni Sperti prova a vederci chiaro: questo improvviso andarsene è strano, sospetto. L’uomo dice che se ne va per via del nuovo lavoro che ha trovato, ma Gianni sospetta che dietro ci sia proprio una donna che ha fuori dal. Il cavaliere, ex fiamma di Gemma Galgani, dovrà abbandonare la trasmissione Articolo completo: dal blog SoloDonna

GassmanGassmann : I poveracci che distruggono i busti dei personaggi illustri a Villa Borghese, a Roma, ci sono sempre stati, come è… - ValeriaValente_ : Oggi è la giornata mondiale delle donne nella scienza, nata per combattere il pregiudizio, privo di fondamento scie… - lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - vmelanchdlia : RT @airplaneoversea: La verità è che se ci sono settori dominati dalle donne, è solo perché gli uomini si rifiutano di farne parte. I setto… - AyKyarramba : @RedDianthus Ero schifata anche io, poi ho realizzato che è un’intervista provocatoria in cui gli uomini vengono tr… -