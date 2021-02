Tv: Coletta (Rai1), ' 'A grande richiesta' è operazione servizio pubblico per il pubblico' (2) (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) - “I conduttori – ha proseguito Coletta - ci racconteranno con ironia le loro dediche ai telespettatori con il contrappunto scenografico bellissimo dello studio, che ci accompagnerà, attraverso il passato e il presente, nel costume e nella memoria del Paese. Dopo la puntata di domani - ha annunciato - il 20 febbraio presenteremo ‘La minaccia bionda', che vedrà protagonista Patty Pravo e il suo divismo assieme a Flavio Insinna. Il 27 la 'celebration' sarà quella del ritorno dei Ricchi e Poveri: attraverso di loro racconteremo l'Italia, accompagnati in questo viaggio da Carlo Conti, con la sua capacità narrativa ed essenziale. Il titolo della serata sarà 'Che sarà sarà' . Sabato 13 marzo sarà la volta di Loredana Berté, titolo della serata ‘Non sono una signora': una serata dal registro rock potente, un personaggio che ha fatto discutere ma che è una bomba ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) - “I conduttori – ha proseguito- ci racconteranno con ironia le loro dediche ai telespettatori con il contrappunto scenografico bellissimo dello studio, che ci accompagnerà, attraverso il passato e il presente, nel costume e nella memoria del Paese. Dopo la puntata di domani - ha annunciato - il 20 febbraio presenteremo ‘La minaccia bionda', che vedrà protagonista Patty Pravo e il suo divismo assieme a Flavio Insinna. Il 27 la 'celebration' sarà quella del ritorno dei Ricchi e Poveri: attraverso di loro racconteremo l'Italia, accompagnati in questo viaggio da Carlo Conti, con la sua capacità narrativa ed essenziale. Il titolo della serata sarà 'Che sarà sarà' . Sabato 13 marzo sarà la volta di Loredana Berté, titolo della serata ‘Non sono una signora': una serata dal registro rock potente, un personaggio che ha fatto discutere ma che è una bomba ...

