The Overstory | dai creatori di Games of Thrones l’adattamento del libro su Netflix con Hugh Jackman

David Benioff e D.B. Weiss, i creatori e showrunner di Game of Thrones della HBO, hanno un nuovo progetto in cantiere con Netflix che vedrà il duo collaborare con l'attore Hugh Jackman per produrre un adattamento del romanzo del 2018 The Overstory. Il romanzo, dell'autore Richard Powers, è un'opera di narrativa incentrata sulle vite di un gruppo di individui e su come le loro esperienze si relazionino a un insieme distinto di alberi e al movimento per preservare e proteggere la natura. Benioff e Weiss hanno siglato un accordo con Netflix nel 2019 per un valore stimato di 250 milioni di dollari per portare nuovi spettacoli sulla piattaforma. Secondo quanto riferito da The Holllywood Reporter, Hugh Jackman è un estimatore del

