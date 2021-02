The Lucky Ones dei Pentatonix, sophomore slump in ritardo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo anni di cover e canzoni natalizie, The Lucky Ones rappresenta il grande ritorno dei Pentatonix. Non tanto grande, in verità: il lavoro risulta invece dimenticabile e privo del mordente che ci si aspetterebbe da un lavoro pop di questi anni The Lucky Ones: come stanno i Pentatonix? Sono passati cinque anni dall’ultimo album di inediti dei Pentatonix: eppure sembra che ci sia stata una vita in mezzo. Il gruppo di cantanti a cappella – prima solo cover artists, ora specializzati anche in inediti – è ormai diventato un elemento incancellabile della nostra pop culture. Fin quasi a fossilizzarsi, e accontentarsi della fama di base fornita dalla particolarità del canto a cappella. Questa è l’impressione che si ottiene dal loro secondo album di inediti The ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dopo anni di cover e canzoni natalizie, Therappresenta il grande ritorno dei. Non tanto grande, in verità: il lavoro risulta invece dimenticabile e privo del mordente che ci si aspetterebbe da un lavoro pop di questi anni The: come stanno i? Sono passati cinque anni dall’ultimo album di inediti dei: eppure sembra che ci sia stata una vita in mezzo. Il gruppo di cantanti a cappella – prima solo cover artists, ora specializzati anche in inediti – è ormai diventato un elemento incancellabile della nostra pop culture. Fin quasi a fossilizzarsi, e accontentarsi della fama di base fornita dalla particolarità del canto a cappella. Questa è l’impressione che si ottiene dal loro secondo album di inediti The ...

JFinestrat : @JhonnyArroyo11 @THE_LUCKY_BOY_ @Pacifistacol @LeonardBtura Mononomio - DoveBugo : Lucky gits listening to the next ESC winner, E invece sì by Bugo - SwaggyKc11 : Lucky mofo richelle the ???? - gonzaalouu : @spicy_lula @THE_LUCKY_BOY_ @Telemetro @MileyCyrus Nooo ajjajsjsjsjsjsjsj que cambiado está shruek - THE_LUCKY_BOY_ : @Janer_flo2000 @JhonnyArroyo11 @Pacifistacol @LeonardBtura -