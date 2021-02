Tennis | Andy Murray va in semifinale al Challenger di Biella 1 2021

(Di venerdì 12 febbraio 2021), pur impiegando solo due set a battere lo sloveno Blaz Rola, è costretto agli sforzi extra per approdare inaldi1. Al PalaPajetta, storico impianto biellese, lo scozzese vince in 2 ore e 22 minuti il suo quarto di finale con il punteggio di 6-4 7-6(9). L’ex numero 1 del mondo, in verità, parte anche piuttosto bene con il break, solo che lo restituisce immediatamente. A soffrire di più, in generale, è Rola, che è costretto a salvare in otto occasioni il proprio servizio nei due turni di battuta successivi. Quando le acque sembrano essersi calmate,decide di agitarle di nuovo, portandosi a casa un secondo break e il set. Il secondo parziale è ancora più lottato e, anzi, ne succedono davvero tante: dopo il game che lo porta sul 3-2 e ...

OA_Sport : Tennis: Andy Murray procede, benché Blaz Rola gli opponga un'accanita resistenza, nel suo percorso al Challenger di… - AriannaNardi : RT @federtennis: A Biella questi giorni tutti gli occhi sono puntati su di lui... @andy_murray! #stayFIT #tennis #ATPChallenger https://t.… - Adriana11100542 : RT @federtennis: A Biella questi giorni tutti gli occhi sono puntati su di lui... @andy_murray! #stayFIT #tennis #ATPChallenger https://t.… - Lucatt_ : RT @federtennis: A Biella questi giorni tutti gli occhi sono puntati su di lui... @andy_murray! #stayFIT #tennis #ATPChallenger https://t.… - VinceMartucci : RT @federtennis: A Biella questi giorni tutti gli occhi sono puntati su di lui... @andy_murray! #stayFIT #tennis #ATPChallenger https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Andy

... Daniel Andrews, di cui Melbourne è la capitale, ha detto che la sede del torneo disarà ... In forseMurray Ma cosa ha fatto scattare la chiusura totale? Secondo quanto riporta la Bbc sono ...In una instagram - live conMurray, Nick ha detto : 'Sei troppo bravo. Te l ho già detto... ... Kyrgios è tornato sui suoi passi definendo il serbo come il LeBron James del. '[Djokovic] è ...Andy Murray, pur impiegando solo due set a battere lo sloveno Blaz Rola, è costretto agli sforzi extra per approdare in semifinale al Challenger di Biella 1. Al PalaPajetta, storico impianto biellese, ...In attesa di ritrovare il tennis dei giorni migliori, Andy Murray può sicuramente trarre segnali positivi dalla tenuta mentale nel Challenger di Biella. In un quarto di finale che rischiava di complic ...