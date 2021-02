Rosina uccisa in casa: arrestati per omicidio la figlia ed il nipote. 'Ma è coinvolto anche il marito' (Di venerdì 12 febbraio 2021) MONTECASSIANO - Svolta nelle indagini sull' omicidio di Rosina Carsetti : arrestati dai carabinieri la figlia Arianna Orazi ed il nipote Enea Simonetti . Per entrambi l'accusa è di concorso in ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 febbraio 2021) MONTECASSIANO - Svolta nelle indagini sull'diCarsetti :dai carabinieri laArianna Orazi ed ilEnea Simonetti . Per entrambi l'accusa è di concorso in ...

