PS5 e Xbox Series X S | Josef Fares contento delle nuove console ma ' quello che conta davvero sono i giochi'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L'inizio di una nuova generazione diè sempre un momento entusiasmante per tutti nel settore. PS5 eX/S, che vantano una serie di impressionanti progressi hardware, hanno entusiasmato varie personalità dell'industria. Questo entusiasmo, ovviamente, deriva dal fatto che questi progressi faranno spazio aancora migliori nei prossimi anni. Secondo, boss di Hazelight Studios e director di A Way Out e del prossimo It Takes Two, questo è in definitiva ciò per cui vale la pena essere entusiasti. Parlando con Gamingbolt in una recente intervista,ha affermato che mentre èe della migliore fedeltà grafica che porteranno, ciò che ...