OM intervista Mr Rain | “Petrichor | un viaggio all’interno di me stesso con la promessa di ricominciare da me”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Esce, il nuovo album di Mr.(Warner Music). Letteralmente il titolo significa “profumo della pioggia” e non si tratta di una scelta casuale. Mr., infatti, compone quando piove e trae ispirazione dal profumo della pioggia.è uninteriore che parte dal singolo Fiori Di Chernobyl, certificato doppio disco di platino, per spaziare tra i temi più cari e intimi del cantautore. “è il profumo della pioggia. L’ho scelto come titolo dell’album perché io scrivo, compongo, sono ispirato solo quando c’è lui, il profumo della pioggia. È, anche, un fil rouge che ricama e accompagna tutte le tracce, le scene del mio film. È come se qui in questo album – sin dalla copertina in cui ho una nuvola in testa – avessi raggiunto per sviluppo artistico una ...

VincenzoNasto2 : Oggi esce #Petrichor, il nuovo album di @MRRAINOFFICIAL . L'intervista qui ?? - angiuoniluigi : RT @leggoit: #12febbraio #rassegnastampa Draghi spacca i 5 Stelle. Intervista a Emilio Carelli: il vero leader è Mattarella. Capodanno cine… - PositionsGabry : RT @Paoletta_F: Ci sono artisti la cui musica si muove in verticale secondo un itinerario che scava, che trivella, che sviscera. Sono penne… - leggoit : #12febbraio #rassegnastampa Draghi spacca i 5 Stelle. Intervista a Emilio Carelli: il vero leader è Mattarella. Cap… - MRRAINOFFICIAL : RT @Paoletta_F: Ci sono artisti la cui musica si muove in verticale secondo un itinerario che scava, che trivella, che sviscera. Sono penne… -

Ultime Notizie dalla rete : intervista Rain

ci racconta cosa è per lui Petrichor in questavideo . In occasione della pubblicazione del disco, sono previsti due eventi live: giovedì 11 febbraio con Spotify, oltre all'accesso a ...... su Apple Music 1, durante un'in cui hanno raccontato com'è stato lavorare con un nuovo ... ASCOLTA Heat Above IL TESTO Sorrows of the Earth May our tears ofwash down to bathe you This ...Ci sono artisti che diventano riconoscibili nel cambiamento, che amano muoversi tra generi e suoni diversi sperimentando mondi differenti per altrettante anime ...Abbiamo parlato con Mr Rain del suo nuovo disco; eccovi un'anticipazione dell'intervista che troverete su Billboard nel numero di febbraio ...