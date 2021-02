“Non fu insulto razzista” Champions | l’ispettore Uefa dà ragione al guardalinee Coltescu

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb – Aveva indicato l’assistente tecnico camerunense Achille Webo con il termine negru (nero, in rumeno, e non «neg*o») durante il match diLeague Psg-Basaksehir e per questo erano subito piovute le accuse di «» e il relativo provvedimento disciplinare. Per ilSebastian, arriva finalmente una prima «assoluzione» dalincaricato dell’indagine per razzismo. La relazione parla chiaro. «Niente razzismo, nessuna discriminazione da parte degli arbitri. Perché in romeno negru vuol dire nero senza connotazioni offensive». I fatti La «colpa» del quarto uomo sarebbe stata l’aver indicato all’arbitro un membro della panchina turca, il vice dell’allenatore turco Okan Buruk, onde espellerlo per eccessive ...