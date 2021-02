Napoli | endorsement di Salvini a Maresca | “Alle comunali centrodestra unito”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Su Fratelli d’Italia ribadisco il rispetto per la scelta di Giorgia Meloni, che stimo, ma credo sia un errore: nel momento della rinascita e della ricostruzione bisogna unirsi, non dividersi, esattamente come successe nel Dopoguerra.” Così il leader della Lega, Matteoin un’intervista concessa a Fanpage giudica la scelta di Fdi rispetto al Governo Draghi. Poiparla anche di elezioni amministrative ed esprime il proprio sostegno alla possibile candidatura di: “amministrative andremo e vinceremo insieme, a partire daad esempio, dove ribadisco il mio apprezzamento per”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli endorsement

Fanpage.it

...umano' - e manager dellaHolding che ha appena salvato Anm dal fallimento. Quindi il senatore Sandro Ruotolo , che alle suppletive per Palazzo Madama di un anno fa incassò anche l'...Consenso e competenza Unper l'ex sindaco di An Vincenzo Zaccheo? Calandrini non lo ... Non sono stati ancora determinati i candidati delle città metropolitane di Roma, Milano,e ...«Su Fratelli d’Italia ribadisco il rispetto per la scelta di Giorgia Meloni, che stimo, ma credo sia un errore: nel momento della rinascita e della ricostruzione bisogna unirsi, non dividersi, esattam ...“Su Fratelli d’Italia ribadisco il rispetto per la scelta di Giorgia Meloni, che stimo, ma credo sia un errore: nel momento della rinascita e della ricostruzione bisogna unirsi, non dividersi, esattam ...