(Di venerdì 12 febbraio 2021) L'anziana era stata uccisa il 24 dicembre nella sua villetta. I familiari avevano simulato una rapina. Arianna Orazi ed Enea Simonetti sono in carcere accusati divolontario premeditato pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima. Per la dona anche l'accusa di...

StraNotizie : Montecassiano, svolta nel delitto di Natale: arrestati la figlia e il nipote per l'omicidio di Rosina… - MarcheNews : A cinquanta giorni dal delitto di Rosina Carsetti, l'anziana 78enne strangolata la sera della vigilia di Natale nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Montecassiano svolta

nelle indagini sull' omicidio di Rosina Carsetti : arrestati dai carabinieri la figlia Arianna Orazi ed il nipote Enea Simonetti . Per entrambi l'accusa è di concorso in ...... Italia), 'Golden Moments' (Leeds, Gran Bretagna), 'La Lepre e la Luna' (, Italia), '... La selezione si èa novembre nelle sale dell'Archivio Storico di Fedrigoni, a Verona, che per ...Arrestati la figlia Arianna e il nipote Enea Ad una svolta le indagini sull'omicidio di Rosina Carsetti perpretato la sera della Vigilia di Natale, in una villetta di Montecassiano. A conclusione di u ...Questa mattina all’alba i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di madre e figlio ...