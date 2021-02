Mondo Rai, appuntamenti e novità (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cinque appuntamenti speciali con le canzoni e i volti più amati della musica e dello spettacolo italiano. Il sabato sera di Rai1, a partire da domani è all’insegna del grande intrattenimento con un ciclo di eventi “A grande richiesta”, in collaborazione con Ballandi. Si inizia con “Parlami d’amore”, alla vigilia di San Valentino, una serata dedicata all’amore e alle canzoni che l’hanno raccontato in tutte le sue sfumature, condotta da Veronica Pivetti con Paolo Conticini insieme a grandi ospiti musicali sotto la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Il 20 febbraio è la volta di una serata tributo ad una delle grandi protagoniste della storia della musica italiana: Patty Pravo. Lo show, dall’evocativo titolo “Minaccia bionda”, sarà condotto da Flavio Insinna – con la direzione artistica di Pino Strabioli – e impreziosito da molti ospiti di eccezione che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cinquespeciali con le canzoni e i volti più amati della musica e dello spettacolo italiano. Il sabato sera di Rai1, a partire da domani è all’insegna del grande intrattenimento con un ciclo di eventi “A grande richiesta”, in collaborazione con Ballandi. Si inizia con “Parlami d’amore”, alla vigilia di San Valentino, una serata dedicata all’amore e alle canzoni che l’hanno raccontato in tutte le sue sfumature, condotta da Veronica Pivetti con Paolo Conticini insieme a grandi ospiti musicali sotto la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Il 20 febbraio è la volta di una serata tributo ad una delle grandi protagoniste della storia della musica italiana: Patty Pravo. Lo show, dall’evocativo titolo “Minaccia bionda”, sarà condotto da Flavio Insinna – con la direzione artistica di Pino Strabioli – e impreziosito da molti ospiti di eccezione che ...

RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - IraFronten : @RaiUno @RaiPlay @VPivetti Spendono tanti solidi per darci ciò che troviamo già su YouTube @Spotify e Amazon Music… - MarcoLe86931402 : RT @Mr_Ribbo: @Alberto_srv @perchetendenza @AleAntinelli Il mondo del calcio è quel posto meraviglioso dove TUTTI si lamentano dell'inadegu… - cla_ssy6 : RT @Giacomo736: LASCIATEMELO DIRE!! Tutti quelli che non vedono come unici VINCITORI di questa edizione TOMMASO o DAYANE sono assolutament… - MichelaVaccaa : RT @Giacomo736: LASCIATEMELO DIRE!! Tutti quelli che non vedono come unici VINCITORI di questa edizione TOMMASO o DAYANE sono assolutament… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo Rai Sabatini record mondiale nei 100: "E' nata una stella"

Un successo impreziosito da uno straordinario record del mondo ottenuto, per giunta, alla prima uscita internazionale. Ambra è una giovanissima ragazza che ha intrapreso l'attività paralimpica circa ...

Chi è Stefania Orlando: età, marito, carriera e Grande Fratello Vip

Nella stagione 2015 - 2016 entra anche nel cast della trasmissione I fatti vostri, in onda su Rai 2, come giurata di Dog Factor, talent show dedicata al mondo dei cani in onda ogni venerdì, ...

Mondo Rai/appuntamenti e novità Yahoo Finanza Chi è Paolo Bonolis? Scopriamo la vita del noto conduttore televisivo

Chi è Paolo Bonolis: scopriamo la carriera e la vita privata del noto conduttore televisivo. Ecco tutto ciò che devi sapere ...

ll Cantante Mascherato, Milly Carlucci mette insieme due ex?

Milly Carlucci come Alberto Castagna in Stranamore, si vocifera che due ex fidanzati stiano partecipando a Il Cantante Mascherato,.

Un successo impreziosito da uno straordinario record delottenuto, per giunta, alla prima uscita internazionale. Ambra è una giovanissima ragazza che ha intrapreso l'attività paralimpica circa ...Nella stagione 2015 - 2016 entra anche nel cast della trasmissione I fatti vostri, in onda su2, come giurata di Dog Factor, talent show dedicata aldei cani in onda ogni venerdì, ...Chi è Paolo Bonolis: scopriamo la carriera e la vita privata del noto conduttore televisivo. Ecco tutto ciò che devi sapere ...Milly Carlucci come Alberto Castagna in Stranamore, si vocifera che due ex fidanzati stiano partecipando a Il Cantante Mascherato,.