Milano | intitolato un giardino a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Essendo trascorsi i dieci anni dalla morte che la legge prevede come intervallo minimo per l’intitolazione, porterà il loro nome un’area verde del Quartiere Adriano (nel Municipio 2) che si trova all’incrocio tra la via intitolata a Ugo Tognazzi, che fu loro grande amico, e una Franca Rame. Sposatisi nel 1962,hanno formato una delle coppie più celebri della storia della televisione: da Il Giocondo a Canzonissima sono poi approdati negli anni Ottanta sulle reti dell’allora Fininvest, dove è nata la sit-com Casae dove sono rimasti fino al termine della loro lunga carriera artistica. L’intitolazione delnel Quartiere Adriano fa seguito all’iscrizione della coppia al Famedio del Cimitero Monumentale, dedicato ai cittadini ...

GreenMidnight1 : RT @GiuliaCortese1: #Milano avrà un giardino intitolato a Raimondo #Vianello e Sandra #Mondaini. ?? - teo_acm : RT @GiuliaCortese1: #Milano avrà un giardino intitolato a Raimondo #Vianello e Sandra #Mondaini. ?? - Ecate31 : RT @CaputaLuca: Milano avrà un giardino intitolato a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. ?? - fabiobellentani : RT @CaputaLuca: Milano avrà un giardino intitolato a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. ?? - mcdannolove : RT @CaputaLuca: Milano avrà un giardino intitolato a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milano intitolato

TPI

Castellari,"Napulè". "Un sogno che si avvera, sono onoratissima". Selvaggia Roma , per molti ancora la ragazza in lacrime per il suo " Lenticchio " ( Francesco Chiofalo ndr), è ormai ...... venerdì 12 febbraio, c'è anche il primo singolo solista di Benjamin Mascolo , aka B3N,... diretto da The Astronauts e girato in unanotturna e deserta. La clip è il racconto di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Sfida al pianoforte al Teatro No'hma di Milano: chi vincerà tra l'uomo e il robot?Sul sito della società il saluto a Chicco e alla fidanzata: «Siete sempre qui in mezzo a noi, nei nostri cuori» ...