Mete Onlus presenta ‘Peaceful World and Human Rights’ (Di venerdì 12 febbraio 2021) In occasione della Giornata Internazionale contro l’uso dei Bambini Soldato che ricorre annualmente il 12 febbraio, giorno in cui nel 2002 è entrato in vigore il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia nel coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (Optional Protocol on Children in Armed Conflict – OPAC ) Mete Onlus con il Patrocinio della Lega Pro presenta “Peaceful World and Human Rights” – Short Film. Il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati è stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella 54a sessione svoltasi a New York il 25 maggio 2000 (A/RES/54/263). Ed è entrato in vigore il 12 febbraio 2002. “Il nostro obiettivo è far partire dallo Stadio di Calcio della Città ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021) In occasione della Giornata Internazionale contro l’uso dei Bambini Soldato che ricorre annualmente il 12 febbraio, giorno in cui nel 2002 è entrato in vigore il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia nel coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (Optional Protocol on Children in Armed Conflict – OPAC )con il Patrocinio della Lega Pro“PeacefulandRights” – Short Film. Il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati è stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella 54a sessione svoltasi a New York il 25 maggio 2000 (A/RES/54/263). Ed è entrato in vigore il 12 febbraio 2002. “Il nostro obiettivo è far partire dallo Stadio di Calcio della Città ...

GiorgiaButera1 : RT @bg_bgtweet: 12 febbraio 2021 in #direttafacebook dalla pagina di Mete Onlus! Ci sarà anche #bgtalentup perché un mondo in cui i talenti… - bambinanonsposa : RT @bg_bgtweet: 12 febbraio 2021 in #direttafacebook dalla pagina di Mete Onlus! Ci sarà anche #bgtalentup perché un mondo in cui i talenti… - bg_bgtweet : 12 febbraio 2021 in #direttafacebook dalla pagina di Mete Onlus! Ci sarà anche #bgtalentup perché un mondo in cui i… - bambinanonsposa : In qualità di Presidente Mete Onlus, oggi, sarò audita in #Commissione #PariOpportunità #MunicipioRomaX, in merito… - raffaeledegni1 : RT @bambinanonsposa: Mete Onlus Advocacy diffonde la Campagna Socio-Culturale: “Ribellati agli Abusi. Denuncia”. #stopfemminicidi #donneucc… -