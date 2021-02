«MasterChef Italia 10» | tra Jeremy Chan e l’eliminato con grande dispiacere del pubblico

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo avremmo voluto in finale, con l’accento del Maine e la pacata compostezza di una «old fox». Invece, Max, i suoi occhiali tondi e gli abiti di lino, ha lasciato la cucina di MasterChef giovedì sera, vittima di una prova a staffetta cui non ha voluto attribuire alcuna colpa. Il miglior concorrente dello show Sky, ex direttore di Variety partito per l’Italia a metà del primo mandato Trump, si è tolto il grembiule con un gran sorriso. «Non sono un emigrante povero, ma sono un emigrante», ha detto, nella sua «erre» arrotata. «Grazie per la pazienza, vincerà Monir». Poi, le braccia al cielo, un ultimo urlo ai compagni e una corsa verso la porta grande, con la «emme» intarsiata.