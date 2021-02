M5S, Di Maio: “Spero e credo che non sarà un addio. Con Di Battista il Movimento sarà sempre in debito. Rispetto per la sua scelta” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Con Alessandro conservo i più bei ricordi degli ultimi otto anni. Anche quelli più tristi e difficili. E per questo saremo sempre uniti da un profondo legame. Quando ieri mi ha annunciato la sua intenzione di farsi da parte è stata dura accettarlo. Insieme abbiamo portato avanti battaglie civili e sociali, abbiamo promosso l’approvazione di leggi cruciali che permetteranno ai nostri figli di vivere una vita migliore”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook, Luigi Di Maio, a proposito della scelta di Alessandro Di Battista di lascia il M5S (leggi l’articolo). “Non è un mistero che io ed Ale durante questi anni in diverse circostanze abbiamo avuto una visione diversa – aggiunge l’esponente del Movimento -, ma ci siamo sempre detti le cose con franchezza ed estrema sincerità e quando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Con Alessandro conservo i più bei ricordi degli ultimi otto anni. Anche quelli più tristi e difficili. E per questo saremouniti da un profondo legame. Quando ieri mi ha annunciato la sua intenzione di farsi da parte è stata dura accettarlo. Insieme abbiamo portato avanti battaglie civili e sociali, abbiamo promosso l’approvazione di leggi cruciali che permetteranno ai nostri figli di vivere una vita migliore”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook, Luigi Di, a proposito delladi Alessandro Didi lascia il M5S (leggi l’articolo). “Non è un mistero che io ed Ale durante questi anni in diverse circostanze abbiamo avuto una visione diversa – aggiunge l’esponente del-, ma ci siamodetti le cose con franchezza ed estrema sincerità e quando ...

