LIVE Errani-Hsieh 4-6, Australian Open 2021 in DIRETTA: serie di break e l’azzurra si spegne sul più bello. Asiatica in vantaggio di un set (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.13 Medical time out intanto per l’Asiatica. 03.12 Dopo 7 break, Hsieh Su-Wei si aggiudica il primo parziale per 6 giochi a 4 contro Sara Errani: l’azzurra non sta giocando male ma pesano gli errori nei momenti cruciali e il servizio poco insidioso. FINE PRIMO SET 4-6 PRIMO SET Hsieh SU-WEI! L’Asiatica vince il primo parziale. 40-AD Altra chance per Hsieh che domina e alla fine ottiene il diritto vincente. 40-40 Settima parità dopo il back oltre il corridoio. AD-40 Difesa estenuante per Errani che è sulle gambe. 40-40 Questa volta il rovescio si ferma a rete. 40-AD Quinto set point dopo il rovescio di Hsieh. 40-40 Si fermano sul nastro di ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.13 Medical time out intanto per l’. 03.12 Dopo 7Su-Wei si aggiudica il primo parziale per 6 giochi a 4 contro Saranon sta giocando male ma pesano gli errori nei momenti cruciali e il servizio poco insidioso. FINE PRIMO SET 4-6 PRIMO SETSU-WEI! L’vince il primo parziale. 40-AD Altra chance perche domina e alla fine ottiene il diritto vincente. 40-40 Settima parità dopo il back oltre il corridoio. AD-40 Difesa estenuante perche è sulle gambe. 40-40 Questa volta il rovescio si ferma a rete. 40-AD Quinto set point dopo il rovescio di. 40-40 Si fermano sul nastro di ...

