Lazio | quella di Inzaghi è la squadra più “vecchia” della Serie A

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Laè scesa in campo nelle 21 partite di campionato con l’età media più alta di tutta laA: il dato Non è unaper giovani. Parafrasando il film del fratelli Coen, lascesa in campo quest’anno è unaforte costruita anche sull’età, sull’esperienza, sulla malizia (nelle 21 gare giocate, i biancocelesti sono andati in campo con l’età media più alta del campionato: 28,7, davanti a Benevento e Inter). E sulla fame di calciatori che oltre i trent’anni scoprono – e danno – il meglio di loro, smaniosi di arrivare in alto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 Adesso sono pronti alla sfida contro l’Inter, che tra due giorni potrebbe catapultare i biancocelesti a pochi passi dai verticiclassifica, in una posizione che ricorda e ...

Calcio News 24

La cosa paradossale è che nel documento dell'Antitrust sulla vicenda Sky R2,che ha portato ...Zingaretti ai laboratori di Tor Vergata dove si studiano gli anticorpi monoclonali. Roma - Già da ottobre firmato protocollo di intesa Regione - Università per sostenere con 2 milioni di euro la ricer ...Prossima sfida impegnativa per la Lazio, che scenderà sul campo dell'Inter. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Paolo Stringara: "Questo campionato è ...