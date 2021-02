(Di venerdì 12 febbraio 2021) Quarta puntata per ' Lae il'. A lasciare il docu - reality di Italia 1 condotto da Andrea Pucci è la coppia composta dae De. Finita per la terza volta ...

ITAFranksy : RT @MediasetTgcom24: 'La Pupa e il Secchione e Viceversa', Jessica e De Santis cadono su... Sabrina Salerno #lapupaeilsecchioneeviceversa… - malandrina9 : RT @gretapennyy: Ci rendiamo conto che “La pupa e il secchione” in PRIMA serata su Italia1 ha fatto il 7,8% di share mentre lo show di Tomm… - MediasetTgcom24 : 'La Pupa e il Secchione e Viceversa', Jessica e De Santis cadono su... Sabrina Salerno… - VigilanzaT : #AscoltiTV. Travaglio 'sorcino' canterino su Rai3 battuto da La pupa e il secchione su Italia1. Bene Che Dio ci aiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Pupa Secchione

Mediaset Play

Quarta puntata per ' Lae ile Viceversa '. A lasciare il docu - reality di Italia 1 condotto da Andrea Pucci è la coppia composta da Jessica e De Santis . Finita per la terza volta consecutiva al bagno di ...Il docureality 'Laed ile viceversa' su Italia 1 e 'Masterchef' su SkyUno (eliminato Max) facevano da ulteriori proposte 'forti' della griglia di base. Ecco la classifica per ascolti ...La coppia finisce per la terza volta al bagno di cultura e questa volta nella sfida con Manuel e Paolella non riesce a salvarsi ...La Pupa e il Secchione e Viceversa, il confronto tra i due mondi agli antipodi. La Pupa e il Secchione e Viceversa va in onda su Italia 1 e mette a confronto due mondi agli antipo ...