Juventus | Pirlo | “Abbiamo affrontato Roma e Inter in modo diverso ma per scelta nostra”

Contro Roma e Inter eravate più bassi in campo sta cambiando qualcosa? E' una delle domande poste al tecnico della Juventus Andrea Pirlo durante il corso della conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Napoli. "No, non sta cambiando nulla. Abbiamo affrontato queste due squadre in modo diverso ma per scelta nostra, la squadra non ha percepito che tutte le gare vanno giocate così" ha affermato Pirlo. Inoltre il tecnico bianconero ha aggiunto: "Sono scelte mie in base all'avversario, ma l'impostazione resta sempre la stessa, comandare il gioco e pressare alto. In certe circostanze non è ...

