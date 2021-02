Informazione in tema di suicidio | buone norme per i mass-media

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – Allo stato attuale, il suicidio è un problema grave nell’ambito della salute pubblica. “Il suicidio è uno dei tabù più radicati nella nostra società. Parlare dell’argomento suscita riluttanza, evitamento ed è in gran parte misconosciuto per ciò che concerne la prevenzione. Parlare di suicidio in modo corretto è l’elemento più importante per sensibilizzare, informare e formare sia esperti che l’opinione pubblica. Notizie riportate dai mass-media possono però non rispettare questi principi. L’Organizzazione mondiale della sanità ha divulgato un testo dal titolo ‘Preventing Suicide A Resource for Media Professionals’. Mi ritrovo dunque in linea con dette linee-guida, facilmente fruibili su questi link. Oppure con le le indicazioni riportate dal sito della International Association for Suicide Prevention”. A dirlo è Maurizio Pompili, professore ordinario di Psichiatria della Sapienza Università di Roma.

Maurizio Pompili (La Sapienza): "Parlarne in modo corretto è l'elemento più importante per sensibilizzare, informare e formare. Non puntare sul sensazionalismo". Le linee guida dell'Oms