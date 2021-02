Il “sistema Draghi” | come Super Mario sta scegliendo la squadra di governo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nonostante le pressioni delle forze politiche,avevamo scritto ieri,non ha nessuna intenzione di contrattare. Il suo sarà il“dei due presidenti”. Sesceglierà con attenzione le figure tecniche che ricopriranno le cariche nei ministeri chiave, Mattarella,spiega Claudio Tito su Repubblica, sta curando la lista dei politici che potrebbero entrare nell’esecutivo. E nessuno dei due ha intenzione di fare in fretta o di sottostare a mediazioni con il fine di creare unadi più alto profilo . Per questo motivopotrebbe salire al Quirinale venerdì sera o prendersi ancora due giorni di tempo per comporre la lista e poi giurare con i suoi entro la settimana. Prendersi tutto il tempo necessario, è l’indicazione che sarebbe arrivata ...

... dopo che Matteo Salvini si è convertito all'europeismo per entrare nel governo? E, infine, ...mondo provenga e quali potenziali contraddizioni si porterebbe dietro nella difesa del 'sistema MPS'?...Se il futuro, ormai pare plausibile, Governo Draghi saprà indicare la strada in questa direzione, ... Eppure, la sicurezza, al pari di un efficiente sistema giudiziario e di una adeguata politica ...Qualcuno lo chiama il governo dei "due presidenti". Come Mario Draghi sta scegliendo i suoi ministri, senza contrattazioni con i partiti. E in accordo con Mattarella ...