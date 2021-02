Djokovic, che spavento! Poi doma Fritz al quinto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cinque set di terrore, anche per il numero 1 del mondo Novak Djokovic che ha subìto un infortunio al fianco destro quando era avanti due set a zero contro Taylor Fritz, riuscendo però a portare a casa ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cinque set di terrore, anche per il numero 1 del mondo Novakche ha subìto un infortunio al fianco destro quando era avanti due set a zero contro Taylor, riuscendo però a portare a casa ...

Cinque set di terrore, anche per il numero 1 del mondo Novak Djokovic che ha subìto un infortunio al fianco destro quando era avanti due set a zero contro Taylor Fritz, riuscendo però a portare a casa la partita solo al quinto set per 7 - 6 6 - 4 3 - 6 4 - 6 6 -...

... in quel caso diventerebbe il secondo giocatore a vincere uno stesso Slam così tante volte dopo Rafa Nadal che ha trionfato tredici volte al Roland Garros. Agli ottavi Djokovic incrocerà Milos Raonic,...

L'incontro tra Djokovic e Fritz sarebbe potuto passare alla storia di questo torneo per il successo dell'americano, che a un certo punto è parso il favorito considerate le condizioni del numero uno ...

È successo durante il match tra Djokovic e Fritz, interrotto per far uscire i tifosi dalla Rod Laver Arena: scattava il lockdown di cinque giorni nello stato di Victoria ...

