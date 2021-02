Disavventura per El Shaarawy: insegue un ladro, lo placca e lo fa scappare (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ da poco tornato a Roma, ma è stato già vittima di una Disavventura. Stiamo parlando di Stephan El Shaarawy, l’ex Genoa si candida ad essere un grande protagonista nella seconda parte della stagione per provare a portare la squadra il più alto possibile. Le qualità non sono di certo in discussione e ha dimostrato di essere anche in una buona condizione dal punto di vista fisico. Il calciatore ha fatto arrestare un pregiudicato cileno di 35 anni, che aveva tentato di derubarlo. Il furto ad El Shaarawy L’episodio si è verificato in viale Sudafrica, nel quartiere Eur. Nel dettaglio il malvivente ha distrutto il lunotto posteriore dell’auto del Faraone, il calciatore è sceso dall’automobile ed è riuscito a placcare l’uomo e consegnarlo alla polizia. E’ stato successivamente arrestato con l’accusa di furto ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ da poco tornato a Roma, ma è stato già vittima di una. Stiamo parlando di Stephan El, l’ex Genoa si candida ad essere un grande protagonista nella seconda parte della stagione per provare a portare la squadra il più alto possibile. Le qualità non sono di certo in discussione e ha dimostrato di essere anche in una buona condizione dal punto di vista fisico. Il calciatore ha fatto arrestare un pregiudicato cileno di 35 anni, che aveva tentato di derubarlo. Il furto ad ElL’episodio si è verificato in viale Sudafrica, nel quartiere Eur. Nel dettaglio il malvivente ha distrutto il lunotto posteriore dell’auto del Faraone, il calciatore è sceso dall’automobile ed è riuscito are l’uomo e consegnarlo alla polizia. E’ stato successivamente arrestato con l’accusa di furto ...

