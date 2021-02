Dave Grohl: «Il rock non è un morto, ma una medicina per l’anima» (Di sabato 13 febbraio 2021) Non ha bisogno di farsi pregare Dave Grohl nel rispondere un po’ su tutto, attraverso le domande selezionate nella round table virtuale via zoom. Da Los Angeles ha così mostrato il suo lato, peraltro ben noto, di gran chiacchierone e di rockstar alla mano. L’occasione di ascoltare l’ex batterista dei Nirvana e front-man dei Foo Fighters è dettata dalla pubblicazione del decimo album della sua band: Medicine at Midnight. Anticipato dal singolo Shame Shame, dapprima accolto con sano scetticismo da … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 febbraio 2021) Non ha bisogno di farsi pregarenel rispondere un po’ su tutto, attraverso le domande selezionate nella round table virtuale via zoom. Da Los Angeles ha così mostrato il suo lato, peraltro ben noto, di gran chiacchierone e distar alla mano. L’occasione di ascoltare l’ex batterista dei Nirvana e front-man dei Foo Fighters è dettata dalla pubblicazione del decimo album della sua band: Medicine at Midnight. Anticipato dal singolo Shame Shame, dapprima accolto con sano scetticismo da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

