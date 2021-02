Darwin Day | oggi è la giornata dedicata allo scienziato evoluzionista

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Si celebrail “Day” in onore del biologo britannico che ha mutato la visione del mondo e la concezione dell’uomo Il 12 febbraio si celebra il “Day”, una ricorrenza che ricade in onore del celebre biologo nato il 12 febbraio del 1809. La tradizione ebbe inizio in Inghilterra per poi propagarsi fin negli Stati Uniti dopo la morte dello. Charles: un biologo, naturalista ed esploratore britannico, famoso per aver formulato la teoria dell’evoluzione delle specie animali e vegetali. Fu questa teoria che ispirò uno dei suoi libri più famosi: “L’origine delle specie per selezione naturale”. Basò la sua teoria sui dati raccolti durante un viaggio intorno al mondo sulla nave HMS Beagle, che durò cinque anni (1831-1836) e in modo particolare durante la sua sosta alle ...

eHabitatit : #DarwinDay, il 12 febbraio torna l’annuale appuntamento per tutti gli appassionati di #scienza????. Tanti incontri in… - GustavoSetti7 : RT @Corriere: Oggi è il Darwin Day, la giornata dedicata allo scienziato evoluzionista - LuchettiAlex : RT @Corriere: Oggi è il Darwin Day, la giornata dedicata allo scienziato evoluzionista - alcinx : RT @Corriere: Oggi è il Darwin Day, la giornata dedicata allo scienziato evoluzionista - andrea_cognetti : RT @Corriere: Oggi è il Darwin Day, la giornata dedicata allo scienziato evoluzionista -

Ultime Notizie dalla rete : Darwin Day

Ma il cosiddettoè ufficialmente festeggiato come una giornata internazionale dal 2003 . Tante associazioni, da tutto il mondo - come anche l'italiana Unione degli atei e degli agnostici ...Si celebra il, occasione per difendere l'impresa scientifica attraverso i valori del razionalismo e della laicità. Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia ...Eventi online organizzati in tutto il mondo per celebrare lo scienziato padre della teoria dell’evoluzione. E non mancano gli appuntamenti in Italia ...Il 12 febbraio si celebra, in tutto il mondo, il Darwin Day, in omaggio al giorno di nascita del celebre studioso inglese. Le sue tesi sono ancora attualissime e il consiglio è di leggere "L'origine d ...