TgLa7 : #Covid: sale a 0,95 l'indice di contagio Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitor… - SkyTG24 : ?? L'Rt nazionale passa da 0,84 a 0,95 ?? Due territori hanno un livello di rischio alto: sono l’Umbria e la Provi… - Agenzia_Ansa : #Covid l'epidemiologo #Rezza 'Troppi morti, la situazione non è confortante' #ANSA - lucainge_tweet : Monitoraggio Covid: sale l’Rt nazionale, sette Regioni sopra l’1 - ilmattinodisici : Covid, monitoraggio Iss: Rt nazionale a 0,95, in Sicilia 0,66 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid monitoraggio

16.21 Min. Salute:virus muta?Vaccino efficace Un attentodella variante inglese consentirebbe di "arginare"gli effetti mentre si prosegue con le ...della Salute ricordando che il"...... poiché cadrebbe in un contesto in cui sono 'ancora numerose' le persone ricoverate per- 19 in area critica . Il nuovodell' Istituto Superiore di Sanità , unito al primo studio ...L’indice di contagio Rt sale, in Italia, dal valore di 0,84 a quello di 0,95. Il dato, che indica un peggioramento della pandemia di Covid-19, emerge dal monitoraggio di Istituto superiore di Sanità e ...Stop agli spostamenti tra le regioni fino al 25 febbraio. E' quanto stabilito dal Consiglio dei ministri, l'ultimo del governo uscente, convocato ...