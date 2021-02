Covid, e-mail errata: 80enni di Ischia convocati a Cardito (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sull’isola di Ischia diversi cittadini di oltre 80 anni che si erano prenotati per la vaccinazione hanno ricevuto un messaggio errato da parte dell’Asl. Quest’ultima li ha convocati per la somministrazione della prima dose a Cardito. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che ha chiarito che si trattava di un errore di natura informatica e che l’ Azienda sanitaria locale si sarebbe attivata per risolvere il problema. Chi ha ricevuto la convocazione sbagliata dovrà inviare una e-mail alla ASL per ottenere un nuovo appuntamento mentre a coloro che hanno già segnalato l’errore è stata inviata una nuova convocazione con luogo e data corretti. Il sindaco Ferrandino ha anche espresso l’auspicio che si possa trovare celermente una soluzione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sull’isola didiversi cittadini di oltre 80 anni che si erano prenotati per la vaccinazione hanno ricevuto un messaggio errato da parte dell’Asl. Quest’ultima li haper la somministrazione della prima dose a. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di, Enzo Ferrandino, che ha chiarito che si trattava di un errore di natura informatica e che l’ Azienda sanitaria locale si sarebbe attivata per risolvere il problema. Chi ha ricevuto la convocazione sbagliata dovrà inviare una e-alla ASL per ottenere un nuovo appuntamento mentre a coloro che hanno già segnalato l’errore è stata inviata una nuova convocazione con luogo e data corretti. Il sindaco Ferrandino ha anche espresso l’auspicio che si possa trovare celermente una soluzione ...

