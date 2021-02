Comuni a rischio zona rossa in Campania, ecco la lista completa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Negli ultimi giorni la curva dei contagi è cominciata a risalire in Campania. Alcuni Comuni sono quindi a forte rischio di zona rossa. I Comuni, si, perché la decisione che gli esperti e le autorità stanno valutando è quella di chiudere i confini delle determinate location con più infezioni. Quindi non l’intera regione. zona rossa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Negli ultimi giorni la curva dei contagi è cominciata a risalire in. Alcunisono quindi a fortedi. I, si, perché la decisione che gli esperti e le autorità stanno valutando è quella di chiudere i confini delle determinate location con più infezioni. Quindi non l’intera regione.L'articolo

UcvsNews : #AllertaMeteo in #Valdichiana Codice “arancione” per rischio neve (oggi e domani) 12 e 13 febbraio 2021 per i 10 co… - UNI_FIRENZE : RT @cpc_unifi: #AllertaMeteo in tutti i comuni di @UNI_FIRENZE per venerdì 12 e sabato 13 febbraio 2021. Codice ??ARANCIONE??per rischio NEVE… - GiornaleBarga : Allerta meteo arancio per rischio neve nei comuni della piana - cpc_unifi : #AllertaMeteo in tutti i comuni di @UNI_FIRENZE per venerdì 12 e sabato 13 febbraio 2021. Codice ??ARANCIONE??per ris… - infoitinterno : Campania, allarme terza ondata: ecco tutti i Comuni a rischio -