Chiara Ferragni, questa non ci voleva: pessima notizia per l'influencer

Chiara Ferragni, questa non ci voleva: pessima notizia per la nota influencer, ecco cosa è successo.

Brutta notizia per Chiara Ferragni, regina delle influencer italiani. Secondo quanto stabilito da Tribunale di Milano, la Ferragni dovrà risarcire il gruppo Tecnica di Giaviera del Mondello, azienda che ha creato, prodotto e venduto i i Moon Boot.

