Chi è Titti, la moglie di Brunetta dietro l'account Beatrice Di Maio

Dopo dibattiti e accuse il mistero è stato risolto: dietro l'account Beatrice di Maio c'era lei, Tommasa Giovannoni Ottaviani, detta "Titti", moglie di Renato Brunetta. A rivelarlo è stata lei stessa in un'intervista: "Lui non c'entra con questa storia – ha svelato -. Non ha mai saputo nulla di quello che facevo. Ho deciso da sola di entrare su Twitter, di usare ovviamente un nickname". Un nickname, quello scelto da Titti, che ricordava il vicepresidente della Camera, fra i leader del Movimento Cinque Stelle. "L'avevo scelto casualmente e quando nell'aprile 2015 ho aperto il mio account non c'erano tanti Di Maio in giro – ha però chiarito lei -. Ho usato quel cognome perché mi ricorda una persona cara".

