Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i ladri svaligiano la loro casa: “Hanno rubato di tutto e di più” (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’avevano finita di sistemare da poco per trasformarla nel loro nido d’amore in cui rifugiarsi per un po’ di relax ed ora i ladri l’Hanno svaligiata, la casa in montagna di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata presa d’assalto da alcuni malviventi, prontamente scappati con la refurtiva. Il figlio del famoso ciclista non ci sta e si sfoga su Instagram: “Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra, ribaltando casa e rubando di tutto e di più” – esordisce l’ex gieffino – “Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari, sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’avevano finita di sistemare da poco per trasformarla nelnido d’amore in cui rifugiarsi per un po’ di relax ed ora il’svaligiata, lain montagna diè stata presa d’assalto da alcuni malviventi, prontamente scappati con la refurtiva. Il figlio del famoso ciclista non ci sta e si sfoga su Instagram: “Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati innostra, ribaltandoe rubando die di più” – esordisce l’ex gieffino – “Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari, sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare ...

