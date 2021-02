Calha è tornato | Leao e Rebic si giocano il posto | per Pioli è l' ora delle scelte

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Una poltrona… per tre.in regia e tre attori protagonisti:noglu,. Anche se uno di loro resterà fuori dall'undici titolare già contro lo Spezia (sabato, ore 20,45). Gli ...

La Gazzetta dello Sport

Tuttavia, ora che il dieci èa disposizione, Pioli dovrà "sacrificarne" uno per garantire equilibrio. A questi va aggiunto anche Saelemaekers, il titolare a destra, ma a differenza degli ......dietro attenzione anche al possibile rientro dal 1' di Zapata che già settimana scorsa era... TornaStefano Pioli sta ritrovando pian piano tutti. Contro lo Spezia mancheranno solo Brahim ...La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport. Con lui abbiamo parlato dell'attualità rossonera, a partire dal primo posto del Milan ...Dalle sue parti nasce però il vantaggio del Milan e alla lunga la difesa crolla sotto i colpi avversari (VOTO: 5,5). (Crotone): Pesante sconfitta per il Crotone, che capitola sul campo del Milan capol ...