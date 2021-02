Bologna, Mihajlovic: “Speravo di subire gol prima, non abbiamo fatto la nostra solita partita. Orsolini…” (Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic analizza ai microfoni di Sky il pareggio ottenuto contro il Benevento di Inzaghi: "Non abbiamo fatto la solita partita nostra, possiamo fare molto meglio. Il pareggio alla fine trovo che sia giusto - afferma Mihajlovic - . abbiamo fatto gol troppo presto, Speravo di subire gol prima in modo da ricominciare prima giocare. Quando abbiamo preso gol lo abbiamo fatto, ma era troppo tardi. Mi aspetto di più da Orsolini, se giochiamo con tutti questi attaccanti è perché non vogliamo parcheggiare il pullman dietro, chi entra deve prendersi responsabilità e rischiare. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 febbraio 2021) L'allenatore delSinisaanalizza ai microfoni di Sky il pareggio ottenuto contro il Benevento di Inzaghi: "Nonla, possiamo fare molto meglio. Il pareggio alla fine trovo che sia giusto - afferma- .gol troppo presto,digolin modo da ricominciaregiocare. Quandopreso gol lo, ma era troppo tardi. Mi aspetto di più da Orsolini, se giochiamo con tutti questi attaccanti è perché non vogliamo parcheggiare il pullman dietro, chi entra deve prendersi responsabilità e rischiare. ...

