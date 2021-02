Biathlon | Martin Ponsiluoma campione del mondo della sprint | Norvegia fuori dal podio! 13° Lukas Hofer

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Le prove individuali dei Mondiali 2021 dia Pokljuka si aprono con il clamoroso successo di. In Slovenia lo svedese riesce a mettere in piedi una prestazione impeccabile nellamaschile e con il doppio zero riesce a rovinare la festa ai francesi – secondo e terzo – e ai norvegesi, interrompendo una loro striscia di vittorie nel format che durava proprio dalla prova iridata dell’anno scorso vinta da Alexander Loginov., che non aveva mai vinto una gara di Coppa delin carriera, è riuscito a chiudere il cerchio proprio nel momento decisivo mettendosi al collo una prestigiosissima medaglia d’oro iridata, precedendo sul podio un commovente Simon Desthieux (0+0) e Emilien Jacquelin (1+0) che hanno terminato a 11? e 13? di ritardo dalla testa. ...

Le prove individuali dei Mondiali 2021 di biathlon a Pokljuka si aprono con il clamoroso successo di Martin Ponsiluoma. In Slovenia lo svedese riesce a mettere in piedi una prestazione impeccabile nel ...Lo svedese Martin Ponsiluoma sceglie il palcoscenico dei Campionati Mondiali di Pokljuka per ottenere la prima vittoria in carriera in gare di primo livello. Norvegia ...