Australian Open 2021 | Novak Djokovic da campione oltre il dolore | vittoria in cinque set contro Taylor Fritz

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Più forte die degli infortuni.trionfa nell’ultimo match della quinta giornata dell’, domando inset l’americano, numero 27 del tabellone, nonostante un infortunio al fianco che lo ha tormentato dall’avvio di terzo set in poi. Il numero 1 al mondo ha vinto da, con il punteggio di 7-6 6-4 3-6 4-6 6-2, usando furbizia ed intelligenza, senza chiedere troppo al suo corpo nelle frazioni centrali per non aggravare il suo infortunio per poi approfittare dell’unico spiraglio concesso dal suo rivale, che sembrava inllo della partita fino a che non si è sciolto nel sesto gioco. Al quarto turno ci sarà la sfida con Milos Raonic. La prima parte di partita si ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Grande rimonta di Dominic Thiem (ATP 3) su Nick Kyrgios (47) ai sedicesimi degli. L'austriaco si imposto per 4 - 6 4 - 6 6 - 3 6 - 4 6 - 4 al termine di un match intenso e spettacolare, in cui il beniamino di casa si fatto trascinare dal pubblico in visibilio. ...Simona Halep (WTA 2) e Naomi Osaka (3) non hanno avuto problemi a superare i sedicesimi di finale degli, vincendo i rispettivi impegni in due set e un'ora e 18 minuti di gioco. La rumena ha sconfitto la russa Veronika Kudermetova (36) con il punteggio di 6 - 1 6 - 3, mentre la giapponese ...Giornata che va in archivio negli Australian Open 2021. Nella parte alta del tabellone maschile sono arrivati i verdetti sui qualificati agli ottavi di finale e le emozioni non sono mancate. Il bulgar ...Più forte di Taylor Fritz e degli infortuni. Novak Djokovic trionfa nell’ultimo match della quinta giornata dell’Australian Open 2021, domando in cinque set l’americano, numero 27 del tabellone, nonos ...