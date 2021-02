Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 11 febbraio 2021

(Di venerdì 12 febbraio 2021): idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 5856 spettatori (22.13% di share) nel primo episodio e 5292 (24.36%) nel secondo; su Canale5 il film Il Diavolo veste Prada ha avuto 2166 spettatori, 9.57% di share. La puntata di La Pupa e il Secchione e viceversa su Italia1 ha avuto in media 1463 spettatori (7.53%); su Rai2 il film Il giustiziere della notte ha avuto 1720 spettatori (6.77%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 1471 spettatori (6.06%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1129 spettatori (5.90%) e su La7 la puntata ...

