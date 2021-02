Alda D’Eusanio “dopo il coma dice cose di cui non è responsabile” | la teoria del professor Meluzzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Le vicende dial Grande Fratello Vip sono note. Prima l’uso di parole che potevano costarle la squalifica, poi la squalifica arrivata davvero per via di quanto detto su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. Che hanno subito intrapreso le vie legali. Stando alAlessandrolanon doveva o meglio, non avrebbe potuto partecipare al reality. Il motivo? “Con l’incidente e illaha perso il concetto del limite e il buon senso”, ha detto lo psichiatra al settimanale Nuovo. E ha aggiunto: “L’ipotesi è che in quella determinata circostanza può avere avuto un’attenuazione della sua vigilanza critica e autocritica,ndodi cui non è in alcun modo”. ...