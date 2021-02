Al Mise va Giancarlo Giorgetti Dal 5G al golden power | cosa pensa il vice di Salvini

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Non poteva che esserci lui,, nella lista dei ministri del governo guidato da Mario Draghi. Guiderà il Ministero per lo Sviluppo Economico, ruolo in cui lo hanno preceduto i Cinque Stelle Stefano Patuanelli e Luigi Di Maio. Un posto-chiave per un leghista, perché è il sistema nervoso che unisce e fa parlare il mondo istituzionale con il mondo imprenditoriale su cui è costruito il (suo) Carroccio, specie al Nord. Di tante sorprese, il nome delsegretario leghista non lascia nessuno a bocca aperta. È stato lui, forse più di chiunque altro, a preconizzare (e auspicare) l’arrivo dell’ex presidente della Bce a Palazzo Chigi, già un anno fa. A lui si deve buona parte della “svolta” in casa Lega che ha portato Matteoad aprire al governo di larghe intese e ad abbandonare tanti tabù sull’Europa, ...