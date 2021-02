Volley, Champions League 2020/2021: Varsavia crolla e Modena accede ai quarti (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Leo Shoes Modena ha ottenuto il pass per i quarti di finale della Champions League 2020/2021 di Volley maschile. La compagine emiliana ha usufruito di un brusco tonfo del Varsavia per mano del Kemerovo di Zaytsev, indirettamente fautore della qualificazione della sua ex squadra. Dopo la sconfitta dei modenesi con Roeselare, le possibilità di passaggio del turno sembravano potessero essere definitivamente compromesse, ma il flop dell’antagonista polacca ha consentito a Vettori e compagni di festeggiare. A far la differenza è stata la differenza punti tra Modena e Varsavia, con la prima superiore 1.0596 a 1.0534. Con la certezza matematica della qualificazione di Modena, 4 compagini italiane hanno ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Leo Shoesha ottenuto il pass per idi finale delladimaschile. La compagine emiliana ha usufruito di un brusco tonfo delper mano del Kemerovo di Zaytsev, indirettamente fautore della qualificazione della sua ex squadra. Dopo la sconfitta dei modenesi con Roeselare, le possibilità di passaggio del turno sembravano potessero essere definitivamente compromesse, ma il flop dell’antagonista polacca ha consentito a Vettori e compagni di festeggiare. A far la differenza è stata la differenza punti tra, con la prima superiore 1.0596 a 1.0534. Con la certezza matematica della qualificazione di, 4 compagini italiane hanno ...

