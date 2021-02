VIDEO Berrettini-Machac | Australian Open | highlights e sintesi Il romano chiude in quattro partite un incontro insidioso

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Matteodisinnesca l’insidia rappresentata dal boemo Tomased approda al terzo turno deglidi tennis: 6-3 6-2 4-6 6-3 il punteggio maturato in due ore e 43 minuti di gioco, con ilche per la prima volta in carriera entra tra i migliori 32 nel primo Slam stagionale. Nei sedicesimi il tennista numero 9 del tabellone affronterà la testa di serie numero 19, il russo Karen Khachanov: i tre precedenti, datati tutti 2019, sorridono tutti a, ma quello di sabato sarà il primo confronto tra i due sul cemento all’aperto. Di seguito ilcon glie ladel match tra Matteoe Tomasnelle immagini di ...

Stosur WCsuper: il successo su Anderson in 210 secondi JOHN CAIN ARENA Dalle 02:00 A. ... punteggi aggiornati in tempo reale,- highlights, interviste e report di tutte le principali ...... che se la vedeva con la rediviva Ajla Tomljanovic: la fidanzata di Matteo, che oggi ... di Claudio Franceschini) DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMINGTV: COME VEDERE IL TORNEO La ...Matteo Berrettini disinnesca l'insidia rappresentata dal boemo Tomas Machac ed approda al terzo turno degli Australian Open di tennis: 6-3 6-2 4-6 6-3 il punteggio maturato in due ore e 43 minuti di g ...Diretta Australian Open 2021 streaming video tv: Fognini Caruso è il derby italiano in un secondo turno che ha come protagonisti anche Berrettini e Sonego.