Valerio Massimo Manfredi, lo scrittore ricoverato in gravi condizioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi, lo scrittore e storico è stato ricoverato d’urgenza in gravi condizioni insieme alla moglie Una brutta notizia per il mondo dell’editoria e della cultura. Valerio Massimo Manfredi e sua moglie sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dopo essere stati trovati esanimi. Secondo le prime indiscrezioni, lo scrittore e storico era con la moglie nel loro appartamento in via dei Vascellari, nel quartiere romano di Trastevere. In seguito all’allarme lanciato dalla figlia dello scrittore, i due sono stati ritrovati privi di sensi e gravi condizioni. Non si conoscono ancore i dettagli, ma le prime ipotesi parlano di una grave ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021), loe storico è statod’urgenza ininsieme alla moglie Una brutta notizia per il mondo dell’editoria e della cultura.e sua moglie sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dopo essere stati trovati esanimi. Secondo le prime indiscrezioni, loe storico era con la moglie nel loro appartamento in via dei Vascellari, nel quartiere romano di Trastevere. In seguito all’allarme lanciato dalla figlia dello, i due sono stati ritrovati privi di sensi e. Non si conoscono ancore i dettagli, ma le prime ipotesi parlano di una grave ...

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - SkyTG24 : Gravi lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie, trovati in casa privi di sensi - infoitinterno : Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie in gravi condizioni: 'Intossicazione da monossido' - infoitinterno : Esalazioni di monossido, gravi lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie -