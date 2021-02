Valerio Massimo Manfredi e sua moglie trovati esanimi in casa: sarebbero in gravi condizioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e sua moglie sono stati ricoverati in ospedale a Roma dopo essere stati trovati privi di sensi in casa dalla figlia. Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e sua moglie, la traduttrice Christine Feddersen, sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati trovati privi di sensi in casa loro, a Roma. A quanto pare l'incidente sarebbe dovuto alle esalazioni di monossido di carbonio. Stando a quanto afferma Il Messaggero, sarebbero in gravi condizioni. Stando a quanto riportato dal quotidiano, Manfredi e sua moglie sono stati trovati a letto, privi di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo scrittoree suasono stati ricoverati in ospedale a Roma dopo essere statiprivi di sensi indalla figlia. Lo scrittoree sua, la traduttrice Christine Feddersen, sono stati ricoverati in ospedale dopo essere statiprivi di sensi inloro, a Roma. A quanto pare l'incidente sarebbe dovuto alle esalazioni di monossido di carbonio. Stando a quanto afferma Il Messaggero,in. Stando a quanto riportato dal quotidiano,e suasono statia letto, privi di ...

