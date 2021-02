Vaccini, dall'illusione al caos (Di giovedì 11 febbraio 2021) Altro che immunità di massa entro l'estate, come ha continuato a sostenere il supercommissario Domenico Arcuri. Con un ritmo delle somministrazioni così lento, a fine primavera solo il 10 per cento degli italiani sarà protetto dal virus. A ciò si aggiungano i passi falsi nel trasporto dei sieri e nella catena del freddo. Chi non ci perde in questa situazione? Le aziende farmaceutiche. Che hanno in mano contratti «blindati» e comunque vincenti. Il 31 gennaio, alla fine del primo mese di vaccinazione, erano state somministrate 1.958.691 dosi, una misera media di 63.183 al giorno con cali a 34 mila provocati da forniture ridotte o in ritardo. Un dato al di sotto del minimo di 65 mila iniezioni quotidiane indicate dal super commissario Domenico Arcuri come linea del Piave per raggiungere l'immunità di gregge in tempo utile. Per fare un confronto, la Gran Bretagna ha somministrato quasi 600 ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 febbraio 2021) Altro che immunità di massa entro l'estate, come ha continuato a sostenere il supercommissario Domenico Arcuri. Con un ritmo delle somministrazioni così lento, a fine primavera solo il 10 per cento degli italiani sarà protetto dal virus. A ciò si aggiungano i passi falsi nel trasporto dei sieri e nella catena del freddo. Chi non ci perde in questa situazione? Le aziende farmaceutiche. Che hanno in mano contratti «blindati» e comunque vincenti. Il 31 gennaio, alla fine del primo mese di vaccinazione, erano state somministrate 1.958.691 dosi, una misera media di 63.183 al giorno con cali a 34 mila provocati da forniture ridotte o in ritardo. Un dato al di sotto del minimo di 65 mila iniezioni quotidiane indicate dal super commissario Domenico Arcuri come linea del Piave per raggiungere l'immunità di gregge in tempo utile. Per fare un confronto, la Gran Bretagna ha somministrato quasi 600 ...

