(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilcompleto e tutti gli accoppiamenti deglifemminili, in programma da lunedì 8 febbraio. Ashleighè la prima testa di serie, seguita da Simona Halep che invece stanzia nelle parte bassa. Sorteggio non particolarmente fortunato per le cinque tenniste italiane, in quanto ben tre sfideranno una testa di serie. Si tratta di Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani. Più fortunata Camila, che, ed Elisabetta Cocciaretto, opposta a Barthel. Ecco ilcompleto: SECONDO TURNO PARTE ALTA (1)b. (WC) Gavrilova 6-1 7-6(7) ‘(29) Alexandrova b. Krejcikova 6-3 7-6(4) (21) Kontaveit vs Watson Rogers b. (Q) Danilovic 6-2 6-3 (11) ...

zazoomblog : Tabellone femminile Australian Open 2021: risultati e aggiornamenti. Sara Errani è l’unica azzurra al terzo turno -… - GennaroIanelli : - oktennis : Nel tabellone femminile ci resta solo Sara Errani ???? L’azzurra domina per quasi tutto il primo set fino a quando V… - zazoomblog : Tabellone femminile Australian Open 2021: Barty guida il seeding Giorgi esordirà contro Shvedova - #Tabellone… - Volleyball_it : Oggi in campo: Champions League, Superlega, Coppa Italia A2/A3, A1 femminile. Coppa Italia A1 F.: Le otto qualifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone femminile

Errani è l ultima rappresentante italiana nelperché l altra, Camila Giorgi, è stata battuta da Iga Swiatek al suo nono successo consecutivo negli Slam: striscia aperta a un ...Fuori Giorgi, Djokovic avanti in 4 set Eliminata invece Camila Giorgi , che era l'altra italiana ancora in gara nel. La marchigiana ha perso contro la polacca Iga Swiatek , testa ...Oggi, giovedì 11 febbraio, andrà in scena la quarta giornata degli Australian Open 2021. A Melbourne, si conclude in questa giornata il giro dei match di secondo turno del tabellone maschile e femmini ...Preziosissima vittoria in chiave Coppa Italia per la Bruschi San Giovanni Valdarno, che battendo la E-Work Faenza per 85-78 al termine di una partita decisamente "folle". San Giovanni ...